建碁全年可望終結連九年虧損 明年營運再優於今年

宏碁 (2353-TW) 旗下建碁 (3046-TW) 營運漸入佳境，董事長簡慧祥表示，隨著全球疫苗普及化，建碁工控、數位看板需求回溫，今、明年營運正向，法人看好，建碁今年將可終結連九年虧損，轉虧為盈。

簡慧祥表示，隨著各國疫苗施打普及，與疫情共處的混合生活將成為新常態，對於建碁主攻的工控、數位看板需求將逐步提升，明年也已訂下積極成長目標。

建碁近年數位看板、充電樁事業報捷，其中，數位看板成功打入麥當勞等全球連鎖速食業者，需求穩健成長，同時也將數位看板結合充電樁，去年更一舉拿下美國電動車充電新創服務商 Volta Charging 充電樁訂單。

建碁去年第四季單季成功轉虧為盈後，今年上半年也維持獲利，累計上半年稅後純益達 2047.4 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.29 元，法人預期，建碁第三季、第四季可望維持獲利，預期全年也將終結連九年虧損。

另一方面，簡慧祥也是宏碁數位顯示事業總經理，主掌數位裝置、電腦周邊設備及數位相機等產品線，對宏碁顯示器發展也不看淡，認為現階段供應缺口仍達 20-30%，將積極追料力穩出貨，對今明兩年宏碁顯示器出貨都將維持雙位數成長。