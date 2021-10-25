iPhone13系列日本銷售黯淡 不到上一代的6成水準

蘋果最新 iPhone 13 系列在日本市場的銷售成績不盡理想，和上一代 iPhone 12 系列在去年推出之後的銷售成績相比有著相當落差、不到 6 成水準。有分析師認為，如此現象應該和 iPhone 13 的供貨不足有關。

日本從事 IT、家電市場調查的 BCN 公司，在統計日本全國主要家電量販店和電商 (EC) 的 POS 收銀系統數據後發現，iPhone 13 自 9 月 24 日上市至今的 1 個月期間，銷售水準只有去年 iPhone 12 系列銷售表現的 57%。

兩系列在功能上缺少明顯差異，加上零件短缺所造成的生產延宕問題，多款 iPhone 13 系列機種的到貨時間超過 1 個月。為此，許多日本消費者不願等待，也促成中古機市場的交易活絡。

依照 BCN 的統計數據，若將 iPhone 12 系列所有機種上市 1 週後的銷售數量設為 100，iPhone 13 系列所有機種在上市 1 週後 (9 月 24 日至 9 月 30 日) 的表現只有 55；iPhone 13 系列上市 4 週後 (9 月 24 日至 10 月 21 日) 的累計積分報 126，比起 iPhone 12 系列的以往成績要少了 43%。

銷量大減的原因方面，BCN 的分析師森英二認為「應該是受到 13 系列供貨不足的影響。」另外，在多數日本大型家電量販店的購物網站上頭，iPhone 13 系列的多個機種也都顯示「沒有庫存」。而在蘋果官方購物網站 Apple Store 上頭，高階「Pro」及「Pro Max」的到貨時間也都需要等上 1 個月左右。

日本某家從事手機經銷業務的公司高層就嘆息說道，「庫存見底、且 11 月後的到貨情況也還沒有一點眉目。」在蘋果推出新機之後的這段期間，通常銷售表現最旺；但今年約有 3 成客戶因不耐久候、而在最後沒有購買，錯失了寶貴商機。

iPhone 13 系列到貨時間拉長的原因，應該與相機零組件及晶片短缺的問題有關。不過 BCN 的統計數據並未包含預約購機的數字，因此未來也很有可能拉近與 iPhone 12 系列之間的差距。