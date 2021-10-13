供應鏈出貨拉警報 彭博：蘋果今年iPhone 13生產目標將下修多達1000萬支

彭博周二 (12 日) 引述知情人士報導，由於晶片長期短缺，蘋果 (AAPL-US) 可能會將 2021 年 iPhone 13 的生產目標下修多達 1000 萬支。

知情人士表示，蘋果原本預期今年最後三個月 (2021 日歷年第 4 季) 將生產 9000 萬支最新系列 iPhone ，但如今該公司告訴供應鏈，由於博通 (AVGO-US) 和德州儀器 (TXN-US) 在晶片供貨困難，因此總產量將下降。

此消息在美股收盤傳出後，蘋果股價走低。截稿前蘋果盤後股價下跌 1.55% 至每股 139.32 美元，德州儀器一度下跌 1.3%，博通小跌 0.8%。

不過，早在蘋果兩個多月前公布 2021 會計年度第三季 (6/26 日止) 財報時，財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 便曾示警，晶片短缺正在影響蘋果商品供貨，預估 7 到 9 月一季 (蘋果 2021 會計年度第四季) 影響可能大於第三季。

財務長當時表示，第四季營收仍可實現兩位數年成長，但預料低於第四季的 36% 增幅，反映匯率不利因素、服務業成長回到過往水準，以及 iPhone 和 iPad 遭遇的供應問題。

德儀將於 10 月 26 日召開 2021 財年第三季財報會議，蘋果第四季財報會議則將在 10 月 28 日舉行，博通 2021 財年第四季財報預計於 11 月展開。

受到晶片供給問題以及殖利率走升影響，費城半導體指數自 9 月 16 日觸及高點後，迄今共下跌 8.7%，表現遜於標普 500 指數，目前跌至近兩個月來的低點，且正在測試 200 天均線。

(本文不開放合作夥伴轉載)