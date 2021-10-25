隱形眼鏡廠新兵望隼11/2登興櫃 明年海外訂單續成長

隱形眼鏡製造商望隼 (4771-TE) 預計 11 月 2 日登興櫃交易，受惠在日本推抗藍光透明片及美瞳片，加上中國客戶線上銷售額成長，今年累計營收已超越去年全年，看好海外動能將延續至明年，營收可望持續成長。

望隼主要營運項目，是替客戶代工生產不同含水量與不同鏡片功能的軟式拋棄型隱形眼鏡，產品以水膠材質為主，包括包覆式三明治美瞳鏡片、水藍透明片與抗藍光水膠美瞳及透明片等，近期更布局高透氧矽水膠材質隱形眼鏡，如多焦點老花、散光等光學矯正隱形眼鏡等。

望隼銷售市場為日本和中國，營收比重 35%、51%，其中在日本爭取到主流客戶量產訂單，並再與客戶合作取得日本首張抗藍光功能隱形眼鏡產品許可證，預期未來日本產品出貨量可望持續攀升。

中國則受惠整體隱形眼鏡銷售規模快速成長，望隼 2015 年在江蘇丹陽成立子公司江蘇視准、2020 年啟動量產，主要生產軟式拋棄式隱形眼鏡，目前為支應客戶訂單快速增長，兩岸設立 14 條生產線，年產能約 3 億片，較去年增加近 50% 產能。

望隼創立初期獲得半導體材料通路大廠長華 * (8070-TW) 投資，引進國內設備廠及光學廠等策略合作夥伴，實收資本額為 5 億元；今年上半年毛利率 36%，年增 4 個百分點；稅後純益 1.34 億元，年增 176%，每股純益 2.68 元。