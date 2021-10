中租前9月獲利160億元 賺逾一股本

中租 - KY(5871-TW) 今 (25) 日公告 9 月自結,單月合併稅後純益 18.4 億元,較去年同期成長 21%,每股稅後純益 (EPS) 為 1.27 元,累計前九月合併稅後純益 160.3 億元、年增 30%,累計每股稅後純益 (EPS) 為 10.93 元。

以營運地區來看,包括台灣地區、中國大陸及東協地區,累計獲利分別較去年成長 24%,48% 及 62%。

中租 - KY 也宣布收購 PT U Finance Indonesia 公司,於印尼首都雅加達開展業務,將聚焦於車輛融資市場,印尼每年新車車輛銷售超過 100 萬輛,是東協第一大汽車銷售國。

中租控股旗下印尼合資公司,著眼車輛市場發展潛力,初期將以二手汽車融資為主要產品,未來放眼於中小企業的設備租賃與個人消費分期等產品,而服務的區域也將以首都雅加達為軸心,放射至大雅加達地區,再逐步拓展至更廣泛的區域。

中租控股由旗下公司 Chailease International Company (Hong Kong) Ltd. 持股 85%,與印尼 PT Mahanusa Capital 旗下子公司 PT Artha Sekawan Asia 持股 15%,攜手向三菱日聯銀行 (MUFG BANK LTD) 與三菱日聯日本信販公司 (UFJ NICOS CO., LTD.) 收購 1994 年成立的 PT U Finance Indonesia 公司 100% 股權。

中租控股將發揮超過 40 年融資租賃服務的經驗,再加上良好的風險控管與快速的徵審流程等優勢,將加速於印尼當地市場的發展。中租控股目前已經在泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡等地布局,隨著印尼新據點的成立,將有助於東協區域的整體業績表現。