〈台幣〉亞幣強彈激勵 貶轉升收27.876元登3周高點

台北股匯市今 (25) 日早盤同步震盪，新台幣兌美元匯率以 27.94 元低點貶值開出後，在亞幣強彈帶動下轉為升值，午後外資轉為匯入，推升新台幣衝破 27.9 元關卡，以 27.876 元作收，升值 2.6 分，攀上 3 周高點，但量能仍低迷，台北及元太外匯市場總成交值僅 9.395 億美元。

新台幣兌美元匯率今天上沖下洗，以 27.94 元、貶值 3.8 分開盤，市場交投清淡，不過，人民幣帶頭強升，韓元升勢更加凌厲，帶動外資部分熱錢回流台北匯市。

新台幣兌美元匯率終場升 2.6 分，收在 27.876 元，為 10 月 4 日以來新高，台北外匯市場成交金額 6.34 億美元，元太外匯市場成交金額 3.055 億美元。時序進入月底，預期出口商將有一波實質拋匯需求，可望推升台幣向 27.8 元關卡靠攏。

台股方面，早盤一度跌逾百點，摜破 5 日線支撐，台積電等半導體族群壓盤，不過，航運股領軍反彈、電子股也陸續回穩，帶動指數翻紅小漲 5 點，收在 16894 點，外資回頭買超 47 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.13%，韓元強升 0.74%，為亞幣中最強勢，日圓也反彈 0.22%，人民幣升值 0.15%，新台幣與新加坡幣分別升 0.09%、0.05%，歐元則升值 0.14%。