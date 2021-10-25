歐姆龍策略結盟廣明 擬入股達明機器人取得10%股權

廣明 (6188-TW) 旗下達明機器人今 (25) 日宣布，強化與戰略夥伴歐姆龍 (Omron) 合作關係，歐姆龍將參與達明機器人本次發行 10000 仟股的私募現金增資案，預計取得約 10% 股權，搶攻智慧製造商機。

廣明表示，達明機器人 2018 年即與歐姆龍成為戰略聯盟合作夥伴，以達明協作型機器人 TM 系列作為合作品牌，透過雙方銷售通路提供給全球客戶，面對疫情挑戰，雙方今年也強化合作，結合歐姆龍工業自動化控制、達明協作機器人，開發全新智慧製造解決方案。

廣明暨達明機器人董事長何世池表示，達明機器人已是全球第二大協作機器人品牌，從設計、生產製造、品質檢驗均在台灣執行，2018 年與歐姆龍合作後，成功提升 TM 協作機器人全球知名度，也希望透過這次合作，鞏固雙邊合作關係。

歐姆龍工業自動化事業總裁 Junta Tsujinaga 指出，這次加強與達明機器人合作，除看好達明機器人在全球自動化市場發展潛力，預期也將進一步推動製造業人機協作發展。

廣明近年持續推動旗下小金雞達明機器人上市櫃計畫，今年股東會也通過相關釋股作業，同時宣布辦理私募現金增資，在 10000 仟股內引進策略投資人，預期本次完成發行後，達明總發行股數將增加為 90000 仟股，屆時廣明持股達明機器人比例也將降至 79.95%。