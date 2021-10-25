〈大立光首買庫藏股〉掛牌以來首度 上半年盈餘每股配31元現金股利

大立光 (3008-TW) 股價面臨 2000 元保衛戰，公司今 (25) 日召開董事會，決議上半年盈餘每股配發 31 元現金股利，以上半年每股純益 61.69 元計算，盈餘配發率 50.3%；大立光並決議，擬在每股 2025-3300 元間買回 1342 張庫藏股，以最高價計算，大立光最多約砸 44 億元銀彈護盤。

大立光此執行買回庫藏股，將創台股上市公司買回庫藏股的新高價紀錄。

大立光董事會今天決議進場買回庫藏股，自明 (26) 日起執行至 11 月 24 日止，也是大立光 2002 年上市掛牌以來首度買回庫藏股，買回 1342 張庫藏股約等於大立光的 1% 股權。

大立光預計將在 2025-3000 元之間買回，依照買回最大張數 1342 張計算，總計會斥資 27-44 億元。

大立光執行長林恩平 10 月初法說會中透露，不排除執行買回庫藏股，並啟動捍衛專利權機制，維護股東權益；其中，提高股利發放及捍衛專利都是現在進行式。

大立光股價今日收 2015 元，較前一交易日下跌 10 元或 0.49%，成交張數放大爲 785 張。