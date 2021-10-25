散戶信心不減 9月證券劃撥存款餘額續創高

台灣央行今 (25) 日公布 9 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額連續第 11 個月創高，不過，散戶成交占比下滑、融資餘額也下滑，央行解釋，主因當沖降溫所致。

央行今日也公布 9 月 M1B 和 M2 年增率，M1B 年增率下降至 14.96%，M2 年增率則增為 8.69%，呈現市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型，其中，M1B 年增率下滑主因為活期存款減緩，而 M2 年增率上揚則因外資淨匯入、放款與年增率上升的影響。

累計前三季，M1B 和 M2 平均年增率分別為 17.13%、8.88%，資金面仍相當寬裕。

央行說明，儘管 9 月股市下跌，目前看來股民信心還是很強，惟仍要觀察 10 月變化。

央行統計，9 月融資餘額續較上月減少 20 億元至 3342 億元，在 7 月創高峰後已連 2 月下滑，自然人成交占總市場比重也下滑至 64.3%，低於上月的 68.2%，而外資成交占比則升至 27%。

不過，證券劃撥餘額續創高來到 3 兆 1648 億元，月增 395 億元，已連續 12 月增加，顯示即便近來散戶觀望態度濃厚，資金並未有意積極撤出。

另一方面，外資在 9 月雖買超台股 57 億元，但受到中國恒大事件和美國政府債務不確定因素影響，9 月中旬過後賣超量明顯擴大。