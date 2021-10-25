〈盛群法說〉Q3每股賺3.17元再創新高 前三季已超越去年全年

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公布財報，第三季受惠漲價效益，毛利率、營益率、淨利率三率三升，也全創新高，稅後純益達 7.16 億元，季增 40%，年增 149%，每股純益 3.17 元，優於市場預期，累計前三季已達 6.97 元，超越去年全年的 4.55 元。

盛群第三季營收 21.19 億元，季增 26.89%，年增 40.7%，毛利率 52.2%，季增 1 個百分點，年增 5.7 個百分點，營益率 28%，季增 2.9 個百分點，年增 7.9 個百分點，稅後純益 7.16 億元，季增 40%，年增 149%，稅後淨利率 33.8%，季增 3.1 個百分點，年增 14.7 個百分點，每股稅後純益 3.17 元。

盛群前三季營收 52.54 億元，年增 32.72%，毛利率 50.7%，年增 4.8 個百分點，營益率 25.4%，年增 6.5 個百分點，稅後純益 15.76 億元，年增 135%，已超越去年全年，每股稅後純益 6.97 元。

盛群第三季受惠出貨量增加、價格調漲，營收續創新高，隨著產品組合優化，毛利率也站穩 50% 大關，連帶拉抬獲利改寫新猷。

盛群前三季 MCU 出貨量達 6.73 億顆，年增 13%，其中，Touch MCU 為 1.53 億顆，32 位元則約 0.32 億顆，安防 0.27 億顆，預計相關產品仍可持續成長。