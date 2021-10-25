〈美股盤前要聞〉美股進入超級財報週 美股期貨漲跌不一

美股本週進入「超級財報週」。美國今日將公布 10 月達拉斯 Fed 製造業活動指數。臉書將在盤後公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.661%。美股期貨週一 (25 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期跌 0.03%，那斯達克 100 期貨漲 0.20%。

1. 葉倫：美國通膨未失控 2022 下半年前回歸正常

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 24 日表示，美國通膨並未失控、預期通膨率會在 2022 年下半年前恢復到正常水準。

葉倫強調，「我們不認為在通膨問題上正失去控制。」「若以 12 個月單位來看，通膨率是反映了截至目前發生的事情、即使到了明年也應該會維持在高水準。不過，估計到了明年年中或下半年之前，情況應該會有所改善。」

由於美國 COVID-19 疫情已告一段落，在供應上的限制逐漸趨緩、也預測美國的勞動力將出現回流。

2. 特斯拉 FSD 最新 Beta 10.3 版出包 不到一天時間即遭下架

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 於 24 日當天釋出自動輔助駕駛 (Full Self-Driving，FSD) 的最新 Beta 版本，但是有用戶反映在使用上會出現錯誤警示等問題，特斯拉也立刻將該版本下架、並回到原先版本，前後過程不到一天時間。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 針對這項問題，在推特上頭發文表示「由於 10.3 版發現問題，所以暫時回到 10.2 版。」並表示這類情況都在 Beta 版本所可能遇上的問題範圍內，希望大家能夠理解。

3. PayPal 稱不打算收購 Pinterest

PayPal(PYPL-US) 周日 (24 日) 回應市場傳聞，表示目前沒有收購 Pinterest(PINS-US) 的計畫。

PayPal 在聲明說：「針對有關 PayPal 可能收購 Pinterest 的市場傳言，PayPal 表示，目前不打算收購 Pinterest。」

上周有報導指出，PayPal 提出以 450 億美元估值 (約合每股 70 美元) 的價格，收購圖片共享社群平台 Pinterest。但談判還處在早期階段，可能無法達成協議。

4. iPhone13 系列日本銷售黯淡 不到上一代的 6 成水準

蘋果最新 iPhone 13 系列在日本市場的銷售成績不盡理想，和上一代 iPhone 12 系列在去年推出之後的銷售成績相比有著相當落差、不到 6 成水準。有分析師認為，如此現象應該和 iPhone 13 的供貨不足有關。

日本從事 IT、家電市場調查的 BCN 公司，在統計日本全國主要家電量販店和電商 (EC) 的 POS 收銀系統數據後發現，iPhone 13 自 9 月 24 日上市至今的 1 個月期間，銷售水準只有去年 iPhone 12 系列銷售表現的 57%。

5. 柴犬幣週末大漲 50% 行情創高 成市值第 11 大加密貨幣

加密貨幣柴犬幣 (SHIB) 週末大漲，不僅創新高，也成市值第 11 大加密貨幣。

據《彭博社》報導，依照 CoinGecko.com 提供的行情資料，柴犬幣在美東時間 24 日 (週日) 上午 10:10 為止的 24 小時內上揚了 50%，並在同 (24) 日創下新高紀錄。

柴犬幣行情之所以飆升，主要與請願網站 Change.org 上頭出現一份希望讓柴犬幣在網路券商「羅賓漢」(Robinhood) 上架的請願書有關，至少有近 30 萬人參與該請願書的連署。