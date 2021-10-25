希捷財測優預期 鈺創營運同飄香

硬碟製造大廠希捷 (Seagate) 上季財報、本季財測皆優於市場預估，鈺創 (5351-TW) 為其供應商之一，受惠客戶需求暢旺，業績也看增；儘管近期市場雜音頻傳，但鈺創指出，客戶需求還是不錯，本季供給仍吃緊。

希捷執行長 Dave Mosley 表示，受惠雲端資料中心客戶需求持續暢旺，及公司在影音應用市場的優勢，帶動大容量產品營收首破 20 億美元，看好大容量儲存長期需求不墜。

目前全球硬碟製造商僅剩希捷、威騰 (WD)、東芝 (Toshiba) 等 3 家美系與日系廠商，鈺創長期以來都是其供應鏈，供貨 SDRAM、DDRx 系列 (囊括 DDR1 至 DDR4)。

鈺創今年以來受惠 HDD 需求強勁，加上利基型 DRAM 市場供給轉緊，獲利同步拉升，第二季毛利率衝至 30%，每股純益 0.56 元，創近 11 年來單季新高；受惠記憶體需求持穩、邏輯產品線發威，鈺創產能持續滿載，9 月營收衝至 77 個月新高，達 6.88 億元，月增超過 16%。

儘管近期市場對半導體產業重複下單、庫存調整等雜音頻傳，不過，鈺創表示，產品均為客製化生產，並未看到需求出現放緩跡象，客戶需求還是不錯，第四季供給仍吃緊，對營運審慎樂觀看待。