美入境接種疫苗新規不含高端 外交部協調爭取納入

美國白宮最新規定，11 月 8 日起，外國旅客完整接種 2 劑獲 FDA 或 WHO 核准的疫苗才能入境，意即不包含高端疫苗，對此，疫情指揮中心今 (26) 日表示，外界不必太過擔心，外交部已與衛福部合作，積極與美方協調，爭取納入清單；至於高端疫苗國內可能打不完，發言人莊人祥表示，剩餘劑量仍會驗收，先觀察有需要的國家是否可捐贈。

美國總統拜登正式簽署旅客入境美國新規定，除了要提供近期 COVID-19 陰性檢驗證明外，還得完全接種過 FDA 批准或 WHO 緊急使用清單上的疫苗，包括莫德納、輝瑞 BNT、單劑型嬌生、AZ、印度版 AZ 疫苗 Covishield，以及中國國藥、科興疫苗，國產的高端疫苗並未在核可名單上。

總統蔡英文與副總統賴清德日前均接種高端疫苗，外界質疑正副元首及政府官員赴美將受阻。莊人祥指出，外交部有掌握這個狀況，並與衛福部合作，持續跟美方溝通，爭取高端納入清單內，努力讓國人都能順利入境美國。

隨著 BNT、AZ 疫苗大量到貨，高端疫苗在國內可能會打不完，莊人祥說明，政府總計向高端採購 500 萬劑，實際驗收 223 萬劑，目前已施打 136 萬劑，剩餘 86 萬多劑，無論接種狀況如何，高端仍會依照合約繼續生產，並完成檢驗封緘，疾管署將持續驗收。

至於剩餘劑量的高端疫苗是否可捐贈其他國家？莊人祥指出，先觀察有哪些國家有需求，但還要先看高端是否取得該國的 EUA，外交部已啟動聯繫作業。