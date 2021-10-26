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假期購物潮將屆 亞馬遜做足準備無畏供應鏈衝擊

鉅亨網編譯段智恆
假期購物潮將屆 亞馬遜做足準備無畏供應鏈衝擊(圖片：AFP)
假期購物潮將屆 亞馬遜做足準備無畏供應鏈衝擊(圖片：AFP)
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亞馬遜供應鏈物流人力短缺購物季成本上漲通膨航運貨櫃黑色星期五

由於供應鏈問題、通膨壓力與勞力短缺，零售商在接下來的假日購物期面臨嚴峻的考驗，美國電商龍頭亞馬遜周一（25 日）向消費者與業內觀察人士保證，公司已做好準備，能在假期期間避開供應鏈衝擊。

亞馬遜在部落格貼文寫道，公司在飛機空運、卡車陸運、輪船航運、物流配送貨車，以及倉儲人力等方面已做足準備，在即將到來的假日購物季期間，客戶無論何時何地，都能順利收到貨物。

造成此次供應鏈問題的背後有幾個因素，包括貨櫃成本飆漲與短缺、港口因新冠疫情而停擺，以及倉儲處理貨物人手短缺。專家警告，供應鏈問題可能導致缺貨、物流時間更長、消費者購物減少等情形。

大部分零售業者都將節日購物活動提前舉行，以避免屆時受到供應鏈影響而造成混亂，例如亞馬遜在本月初便推出「超值黑色星期五」搶攻早鳥商機。

亞馬遜表示，公司在庫存規畫與供應商合作方面投入更多資金，一方面是為確保手頭有足夠商品，另一方面是保證能將商品送到急需的地方。

此外，亞馬遜還透過增加入境港口，將其貨櫃卸貨處理能力提高一倍，並與更多航運公司合作，以確保「關鍵港口」的空間。

亞馬遜全球配送服務資深副總裁 John Felton 在部落格貼文中寫道：「我們的團隊幾個月以來一直在努力工作，專注產能與需求規畫，以平衡客戶需求和未來可能發生的供應鏈及運輸挑戰。

Felton 表示，雖然公司一直以來都在投資供應鏈與運輸網路，但今年做了更多準備工作，確保不會讓供應鏈限制影響客戶在亞馬遜的購物體驗。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.64%，每股暫報 3,314.05 美元

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