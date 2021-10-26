傳美國司法部加速反壟斷調查 蘋果恐將面臨訴訟

科技媒體 The Information 周一（25 日）援引兩名知情人士消息報導，美國司法部（DOJ）加快對蘋果歷時近兩年的反壟斷調查步伐，蘋果恐怕很快就要面臨訴訟。

據報導，司法部自今年夏天以來進行「一連串」行動加速案件調查，包括向蘋果的合作夥伴發傳票要求到案說明，以及針對蘋果與其競爭夥伴、客戶詢問如何保持對 iPhone 的嚴格控制等，司法部的這些舉動意味著蘋果「極有可能」面臨訴訟。

有知情人士指出，司法部的調查很「有可能」會引起一場反壟斷訴訟，儘管訴訟具體細節仍未確定。此外，司法部律師依據他們發現「嚴重問題」，加派更多工作人員參與調查。對此，美國司法部與蘋果皆拒絕置評。

司法部首次對蘋果的商業行為展開調查是在 2019 年，當時司法部加強對大型科技公司的審查。

司法部對蘋果的這類反壟斷調查可能需要數年時間才能完成，先經過一段調查期後，司法部律師才根據調查結果提交起訴建議，而蘋果案一直未達訴訟標準，此外，訴訟時機還可能須由參議院即將上任的司法部反壟斷主管喬納森（Jonathan Kanter）確認。

根據報導，司法部的反壟斷調查似乎不受近期蘋果與 Epic Games 的判決影響，蘋果駁回 Epic Games 大部分指控，負責該案的法官裁定，蘋果並未違反聯邦反壟斷法規。

除了美國的調查外，蘋果還面臨歐洲的反壟斷調查，此前 Spotify(SPOT-US) 對 Apple Music 提出訴訟。

蘋果 (AAPL-US) 周一股價小跌 0.03% 至每股 148.64 美元。