蘋果推兩款搭載Mini LED面板筆電 富采大啖蘋單營運吃補

蘋果周一凌晨舉行的秋季發表會，首度推出搭載 Mini LED 面板的 MacBook Pro 筆電，也是繼 iPad Pro 後，今年第二個導入 Mini LED 面板的產品線；富采 (3714-TW) 為 Mini LED 晶片主要供應商，隨著新品出貨升溫，營運也將大進補。

蘋果此次發表會，如預期推出搭載 Liquid Retina XDR 顯示器與 Mini LED 技術的 MacBook Pro 筆電，包括 14 吋與 16 吋版本，除邊框收窄，厚度也薄 24%，全螢幕持續亮度最高達 1000 尼特，並搭載最新的 M1 Pro 與 M1 Max 晶片，處理器效能與速度大幅提升。

美系外資認為，新款 MacBook Pro 大部分新功能與規格均符合預期，但推出搭載更高效能的晶片、價格也更具吸引力，若消費者反應良好，有助推升相關供應鏈出貨動能。

蘋果第五代 12.9 吋 iPad Pro 首度導入 Mini LED 面板，每台採用超過 1 萬顆 Mini LED，隨著 iPad 拉貨動能升溫，富采第二季以來營收逐月創高，單季營運轉盈，上半年也同步轉正，EPS 為 0.65 元。

在蘋單挹注下，富采第三季營收首度衝破百億元大關，隨著新品 MacBook Pro 放量出貨，採用的 Mini LED 顆粒數也將較 iPad Pro 產品大幅增加，產品毛利也大幅優於傳統 LED 晶粒，將顯著推升富采獲利動能。

富采表示，目前大客戶拉貨進度均維持先前預期。因應客戶需求，富采計畫第四季到明年首季，擴充 2 成 Mini LED 產能，明年透過移轉中國 LED 產能，全年目標擴產幅度上看 5 成。