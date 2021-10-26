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聯合國氣候峰會前 澳洲終於承諾加入2050年淨零碳排行列

鉅亨網編譯余曉惠
聯合國氣候峰會前 澳洲終於承諾加入2050年淨零碳排行列 (圖:AFP)
聯合國氣候峰會前 澳洲終於承諾加入2050年淨零碳排行列 (圖:AFP)
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澳洲減排減碳碳排淨零排放淨零碳排放氣候峰會綠能COP26

在減碳方面屢遭批評的澳洲，終於在聯合國 COP26 氣候峰會前宣布加入 2050 年實現淨零碳排放行列，但並未承諾更遠大的減碳目標。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 本周將前往歐洲參加 G20 會議和格拉斯哥舉辦的聯合國氣候峰會。他與執政聯盟的議員達成妥協後，周二 (26 日) 透過電郵聲明宣布澳洲將在 2050 年之前實現淨零碳排，已制定明確計畫執行。

不過澳洲並未針對 2030 年的減排目標做出更遠大的承諾，即今年氣候峰會的重大目標。澳洲目前的承諾是以 2005 年為基礎，在 2030 年之前減排 26% 到 28%，是 G20 國家最低幅度，包括美國、英國等都呼籲澳洲提高到 50%。

澳洲是全球化石燃料供應大國，過去幾個月以來，莫里森即使迫於多方壓力、國內民眾發動示威，仍不願鬆口做出 2050 年淨零碳排放承諾，即使澳洲多個省和領地已經先行響應。

澳洲民眾示威抗議政府氣候政策。圖:AFP
澳洲民眾示威抗議政府氣候政策。圖: AFP

莫里森曾說，將在氣候峰會前宣布澳洲的長期氣候政策，最新決策代表可能很快就會揭曉。

全球最大產油國沙烏地阿拉伯則在周日宣布，將在 2060 年之前實現淨零碳排放目標。

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