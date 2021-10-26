白宮公布入境防疫新規 須檢測陰性並完全接種新冠疫苗

美國拜登政府周一 (25 日) 發布旅客入境美國的新規定，除需提供近期檢測陰性證明，還要求證明完全接種過新冠疫苗。與此同時，取消對中國、印度和歐洲大部分地區的嚴格旅行限制，自 11 月 8 日起生效。

美國於 2020 年初首次實施了特殊的旅行限制，以避免 COVID-19 擴大傳播。這項規則禁止大多數在過去 14 天內去過英國、歐洲 26 個沒有邊境管制的申根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的非美國公民。

拜登的公告表示，新規主要透過疫苗接種，來促進國際航空旅行的安全恢復，新的旅行政策符合美國的利益。

政府高級官員在記者會上說，來自疫苗供應量較低國家的非旅遊簽證持有者，以及未滿 18 周歲的人，將得到接種豁免。官員稱這個名單上有大約 50 個國家。

根據新規，接種過疫苗的人只要提供登機前 72 小時內檢測陰性證明，和用於追蹤接觸者的訊息，就可登機前往美國。未接種疫苗的外國人基本上被禁止入境。

美國對經由航空入境者接種疫苗的定義，是接種了美國食品藥品管理局 (FDA) 批准，或世界衛生組織 (WHO) 緊急使用清單上的疫苗，包括混合接種。其中包括輝瑞、莫德納、嬌生、AZ 以及中國的國藥 (Sinopharm) 和科興 (Sinovac) 疫苗，但拉丁美洲國家廣泛使用的 Sputnik 疫苗不在其中。