〈焦點股〉宏達電無懼關禁閉續噴漲停 帶旺2檔集團股

元宇宙概念引爆熱潮，宏達電 (2498-TW) 獲買盤青睞，近 6 個交易日股價飆漲逾 4 成，遭證交所列為處置股票至 11 月 10 日止，採預收款券及 5 分鐘撮合一次，雖然今 (26) 日成交量能萎縮，但盤中照樣直奔漲停，達 58.3 元，續創 3 年多新高，同集團的威盛 (2388-TW) 及威鋒電子 (6756-TW) 也強勢亮燈漲停。

全球科技巨擘陸續宣布進軍元宇宙 (Metaverse) 領域，透過 VR(虛擬實境) 與 AR(擴增實境) 裝置後，人們將可與身處不同空間的他人，共享虛擬線上世界，宏達電近期也推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡搶搭熱潮，明年首季將與歐、美、日、中等電信商洽談合作，激勵股價連日飆漲。

不過，證交所公告，宏達電近 6 個營業日累積收盤價漲幅 43.43%，達到「公布注意交易資訊」標準，並因當沖過熱被列處置股票，自今天起至 11 月 10 日共計 12 個營業日，採人工管制每 5 分鐘撮合一次。

宏達電上周五遭到外資終止連 6 買，今起列為處置股票，早盤交易量能明顯降溫，走勢震盪，但在買盤湧入下，股價隨即拉升至漲停，達 58.3 元，為 2018 年 6 月中旬以來新高。

同集團的威鋒電子與威盛，今天股價連袂攻上漲停，分別來到 492.5 元、58.6 元。宏達電的 VIVE PRO 與近期新推出的 VIVE FLOW，都是由威鋒供應關鍵 USB 傳輸晶片，受惠影像傳輸速度要求更高，威鋒更推出 USB4 晶片，挾技術、集團出海口兩優勢，搶攻元宇宙商機。