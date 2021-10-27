歐洲汽車製造商協會警告 明年汽車產量恐不及需求

彭博周二（26 日）報導，歐洲汽車製造商協會（ACEA）預計全球晶片荒將持續到 2022 年，歐洲汽車製造商恐受供應鏈中斷影響無法達到預期產量。

IHS Markit 預計，明年歐洲汽車產量將成長 16% 至接近 1,860 萬輛，接近疫情前的 2,000 萬輛水準，然而 ACEA 給了截然不同的預測。

ACEA 在致歐洲執行委員會（European Commission）的一封信中提到：「今明兩年，歐洲的汽車產量可能會遠遠低於預期，供應恐怕無法滿足需求。」

歐洲汽車製造商受到晶片短缺衝擊，部分車廠被迫暫時停工，ACEA 數據顯示，歐洲 9 月新車銷售量下滑 23.1%，創 26 年新低，主因是晶片短缺造成汽車供應不足所致。ACEA 將在明年初公布 2022 年歐洲汽車產量預測。

ACEA 主席兼 BMW 執行長 Oliver Zipse 表示，歐洲汽車製造商必須採取行動，減少對亞洲晶片供應商的依賴，以避免未來供應鏈中斷讓工廠停產的危機再度上演。

雖然英特爾 (INTC-US) 宣布，將斥資 800 億歐元在歐洲蓋廠提高晶片產能，但是新工廠需要數年時間才能投產，而且大部分半導體生產已轉移至勞力成本較低的國家，歐洲恐怕還是得面臨供應中斷的危險。

Zipse 說，這場前所未有的危機顯示，當今歐洲的半導體供應鏈出乎意料的脆弱，以及歐洲在關鍵零組件上降低對海外市場，特別是亞洲市場依賴的急迫性。

一位歐洲汽車製造商主管表示，目前供應量只能算勉強應付，如果歐洲能實現本土化供應，對產業將會有大大助益。

ACEA 總幹事 Eric-Mark Huitema 也認同歐洲太依賴單一市場供應，認為汽車製造商會願意多付一點費用，以確保供應無虞。

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