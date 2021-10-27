洛克希德馬丁下修全年營收預期、明年續看衰 盤中挫逾12%

全球最大軍事承包商洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US) 周二 (26 日) 下修 2021 年全年營收預期，並預計明年營收恐進一步下滑，悲觀前景拖累盤中股價挫逾 12%。

洛克希德馬丁股價日線圖 (圖：Google)

財報顯示，洛克希德馬丁 Q3 淨銷售額為 160.3 億美元，年減 2.8%，且低於 FactSet 預期的 171 億美元；淨利為 6.14 億美元，年減 64%；稀釋後每股淨利 (EPS) 為 2.21 美元，遠遜去年同期的 6.05 美元。

其中，業務主力航空部門 (Aeronautics)Q3 淨銷售額報 65.7 億美元，年減 2%，該部門主要負責生產 F-35 戰鬥機，因疫情削弱企業生產和取得零件的能力，導致零件供應短缺、庫存大減並侵蝕利潤。

洛克希德馬丁還將 2021 年全年銷售預期自先前的 673 億至 687 億美元，下調至 670 億美元，同時看壞 2022 年銷售額降至 660 億美元。不過，該公司也將 2021 年 EPS 展望上調至 22.45 美元，高於預期的 22.19 美元。

洛克希德馬丁執行長兼董事長 James Taiclet 表示，受外部事件影響，該公司近期重新評估了五年商業計劃，評估結果雖反映出強勁的現金流，但明年收入將略為下滑，且未來幾年的收入和部門營業利潤增長估將持平，或是以低個位數 (low-single-digit) 百分比增長。

Taiclet 還稱，目前正在調整資本配置策略，未來將擴大資本計畫與獨立研發計畫的投資規模，並藉由股利成長和提升庫藏股規模來回饋股東。