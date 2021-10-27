柏承江蘇南通廠本季試量產 估明年Q2放量

PCB 廠柏承 (6141-TW) 透過昆山廠轉投資新建的江蘇南通廠施工順利，將在本季進入試量產，將成為 2021 年以來繼定穎 (6251-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 後，台廠在中國新開出的 HDI 新產能。

柏承為充分掌握訂單，先由昆山廠積極引進手機板、軟硬結合板等新客戶，由昆山廠承接生產，未來將進一步移交南通廠認證，而柏承昆山廠也申請深圳創業板上市也已送件。

柏承投資新建的江蘇南通廠，預計 2022 年第二季起可望隨著中國大陸品牌新機陸續上市，而有較顯著營收貢獻。

柏承昆山廠過去仰賴韓系集團訂單挹注，在決策並完成產品組合調整後，目前手機板、網通等應用比重都提升，除接獲中國手機品牌大廠小米訂單，也陸續取得新手機品牌客戶訂單，將加強布局利基型應用 PCB，如 CMOS、鏡頭等薄板市場及國際大廠無線耳機用軟硬結合板。

柏承台灣廠原以少量多樣的 PCB 交貨為重要營運利基，去年以來高階、高層數晶圓測試板訂單不斷湧入，目前出貨金額占合併營收比重已跨越 1 成，由於市場需求仍相當強勁，柏承也規劃 2022 年晶圓測試板項目出貨金額再拉高 40%，將成為支撐營運毛利產品的重要項目。