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〈基米20周年〉升級兩大核心技術 明年營運顯著成長

鉅亨網記者沈筱禎 台北
基米董事長周孟賢。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
基米董事長周孟賢。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
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基米核酸佐劑疫苗gmp

基米 (4195-TE) 成立 20 周年，今、明年主要目標是將既有廠房升級至 GMP 等級，並聚焦在核酸佐劑原料開發。由於全球佐劑仍供不應求，法人看好，基米新產線明年下半年投產後，營收、獲利都將顯著成長。

基米營運項目包括定序服務、合成服務、基因體服務、臨床健康檢測等，其中，合成服務方面，提供國內藥廠、檢測廠相關原料合成，客戶涵蓋政府機關、醫療院所、科研單位等。

董事長周孟賢指出，由於藥物合成技術門檻高，且須投資大量硬體設備與雲端資料，國內幾乎沒有競爭對手，因此旗下合成廠成為工研院扶植廠區，打造成 GMP 核酸合成廠，新廠預計年底陸續完工，明年上半年進入試產。

基米透過既有合成技術，切入佐劑核酸領域，周孟賢解釋，新冠疫苗研發過程中，添加佐劑可提升疫苗效果，因此帶動佐劑需求量爆發，不過全球僅約 10 家供應商，國內也沒有佐劑生產廠，幾乎仰賴進口，也導致國內疫苗成本增加。

周孟賢透露，隨著產線進行升級，看好產線取得認證、投產後，除了先滿足國內市場需求外，下一步將拓展海外市場，包括東南亞、中國等，明年營運將高成長。

工研院將協助基米打造 GMP 核酸合成廠，新廠預計明年第三季投產，初期產能約可達 1280 萬劑，未來可擴充至 5000 萬劑。基米除了將廠房升級至 GMP 等級，後續將再提升至 cGMP 等級，目前也規劃明年辦理增資，不排除引進策略性投資人。

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