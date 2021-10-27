〈半導體協會年會〉聯發科：數位轉型帶來效能與速度提升 是任何生意必備

台灣半導體產業協會今 (27) 日舉辦線上年會，聯發科 (2454-TW) 執行副總暨技術長周漁君表示，數位轉型帶來效能 (Performance)、速度 (Speed) 提升，如何將效能、速度導入至公司，對任何公司來說，都是生意所必須具備的條件。

周漁君指出，通訊技術從過往的類比 AM/FM 廣播，過渡到今日的 3G/4G/5G 的數位通訊過程，從類比到數位帶來效能、速度提升的好處，以 IC 設計公司為例，如何用最快速度，做出非常高效能、低功耗、低成本的產品，推廣給客戶使用。

周漁君補充，通訊晶片自 40 奈米演變到 5 奈米，大約耗費 11-12 年，晶片中電晶體的數量增加 20 倍、約莫達 100-200 億個，所需要設計難度更高，因此不僅需要蒐集設計時的數據，而是運用這些數據加速發展。

聯發科藉由數位轉型，將設計過程 AI 化，藉此提升生產力，期望讓分母盡量變小、分子盡量變大，如旗艦級產品仍是一年一代，但如何在更複雜的環境中，滿足 Time to Market 的需求，就須借助數位轉型。

另外，周漁君也認為，數位轉型如何做得好相當困難，如何讓不同的單位、機器等製造出來的數據，可以分享且容易溝通，是極其困難的問題，也期望將 AI 技術拓展至醫療領域，將有助所需醫療資源下降。