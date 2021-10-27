台股翻紅站上季線 外資連3買 三大法人買超31.82億元

亞股回檔修正，台股今 (27) 日也走勢震盪，聯發科、大立光等電子權值股壓盤，但聯電法說前夕強勢大漲，台積電也急拉收平盤，加上中小型股助攻，終場加權指數翻紅上漲 40 點，收在 17074 點，成功站上季線。三大法人持續站在買方，共計買超 31.82 億元，外資已連續 3 個交易日買超。

加權指數成交值略縮至 2802 億元。觀察法人籌碼變動，外資今天買超 24.62 億元，為連 3 買；投信買超 1.02 億元；自營商也買超 6.15 億元，三大法人聯手買超 31.82 億元。

台積電今天股價一路在盤下震盪，最低跌至 594 元，終場強勢收平盤 599 元；聯電下午召開法說會，吸引買盤進場押寶，股價勁揚 3.5%，收 61.9 元；儘管聯發科前三季大賺逾五個股本，但並未出現法說慶祝行情，終場震盪收黑；大立光庫藏股反彈行情曇花一現，今天轉跌 3.7%，收 2080 元。

櫃買指數今天勁揚 1.7% 或 3.6 點，收在 212.34 點，一舉收復季線，並收下第 10 根紅 K 棒，表現優於大盤，股后信驊、創惟、昇佳電子均亮燈漲停，砷化鎵晶圓代工廠穩懋、宏捷科也成為多頭指標。

ABF 載板三雄各獲外資法人擁護，欣興第三季稅後純益 42.15 億元，季增 1.31 倍，年增 1.64 倍，並超越上半年總和，單季 EPS 2.87 元，外資喊出 220 元目標價，激勵欣興直奔漲停，達 171.5 元，改寫新天價，南電、景碩同樣是盤面人氣指標股，勁揚 5-7%。

受惠元宇宙題材，宏達電連日上漲、股價過熱，遭列處置股票，今天仍上漲近 3%，站上 60 元關卡，續創 3 年多新高。此外，光學鏡頭廠玉晶光也瞄準 AR/VR 市場，新設子公司茂晶光電競拍取得廈門不動產，將建置無塵室，最快 2022 年底投產，今日股價收在最高 440 元，漲幅達 4.7%。