〈國巨法說〉Q3純益68.14億元季增7% EPS 13.85元三年來單季最佳

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，稅後純益 68.14 億元，季增 7.6%、年增 87.9%，每股純益 13.85 元，創下三年來單季新高，也是歷史第三高；累計前三季稅後純益 181.5 億元，年增 95.7%，每股純益 36.79 元。

國巨第三季營收 293.89 億元，季增 6.1%、年增 33.9%；毛利率 41.1 %，季增 0.1 個百分點、年增 3.8 個百分點；營益率 28.9%，季增 0.3 個百分點、年增 3.8 個百分點，業外收入 4.03 億元。

國巨累計前三季營收 808.49 億元，年增 77.9 %、毛利率 40.5%，年增 0.4 個百分點、營益率 27.8%，年增 0.5% 百分點，業外收入 12.49 億元。

國巨表示，第三季營收的寫歷史單季次高，營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股純益皆為三年來的新高，主要受益於產品組合持續優化、高端市場及高階應用穩定成長。

以國巨第三季產品組合來看，MLCC 占 28%、鉭質電容 21%、晶片電阻 20%、無線元件及電源 14%、其他零組件 17%。