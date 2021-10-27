晟德處分澳優乳業12.4%股權 貢獻每股純益8.2元

晟德 (4123-TW) 今 (27) 日宣布，與亞洲乳業巨擘伊利集團(600887-CN)100% 子公司金港簽署股權買賣協議，晟德將處份轉投資澳優乳業(1717-HK)12.4% 股權給金港，持股比降至 7.23%，此股權處份總交易金額 77 億元，晟德將認列處分利益 42 億元，約貢獻每股純益 8.2 元。

伊利集團將以每股 10.06 港幣、共 53.4 億港幣，取得澳優乳業 30.89% 股權，其中，晟德出脫 12.4% 股權，中信農業產業基金等主要股東則出脫 18.49%，伊利集團將成為澳優乳業最大股東。

澳優也同步發行新股 9000 萬股予金港，交易完成後，伊利集團將間接持有澳優 34.33% 股權，晟德持澳優股權降至 7.23%，為第二大股東。

晟德表示，此股權協議案，除為公司帶來 77 億元現金流外，看好其他轉投資公司營運也有進展，初估今年公司來自轉投資公司的現金流可達百億元。

發言人林秀月表示，晟德 2015 年斥資 58 億元投資澳優，隨著澳優產品線完整，體質調整有成，為擴大澳優營運規模，近年陸續有與多家業者洽談策略投資。

其中，伊利集團為全球乳業最大品牌，同時也是中國規模最大、市值最高、產品線完整的乳製品企業；澳優旗下羊奶粉佳貝艾特，已躍升全球第一，並在營養品、益生菌等領域有所布局。

晟德認為，伊利集團可透過澳優在中國擴大產品線與通路；澳優則可藉此拓展海外銷售市場，兩家企業在研發、供應鏈、行銷、通路等業務層面，有很大的合作綜效機會。