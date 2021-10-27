〈國巨法說〉消費性電子需求轉弱Q4營收修正 雙率估下滑

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望第四季，經營團隊認為，受到 IC 元件短缺和中國限電影響，預估營收較上季小幅季減，但毛利率可望高於第一季 39.1%、營益率優於 25.5%，法人指出，以此低標來看，第四季獲利指標皆低於第三季表現，但仍可優於去年同期。

國巨執行長王淡如表示，第四季全球疫情未減緩，加上 IC 零組件短缺，造成客戶端出貨遞延；而中國限電雖然對國巨影響在可控範圍內，但客戶對零組件的備貨仍趨向保守。

王淡如分析，以應用來看，手機、消費性電子需求放緩，又以大中華區客戶表現較為疲弱，但車用、工業、5G 基礎建設、電腦 / 筆電的需求還是很強，高階品也維持良好能見度。

不過，對於明年看法，王淡如表示，此次法說無法給出明年展望，但在產品組合改善下，預計能保持穩定成長；明年資本支出估延續今年方向，落在 EBITA 的 25%-30% 水準，主要針對高階的 MLCC、鉭質電容擴產。

以國巨第三季應用營收占比來看，工業占 31%、電腦 25%、車用 19%、通訊 14%、醫療 / 國防 6%、消費性電子 5%；若以市場地區來看，大中華地區 30%、美國 30%、日本等亞洲國家 20%、歐洲 20%。