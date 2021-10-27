精測Q3獲利季增5% 每股賺6.93元

探針卡廠精測 (6510-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，稅後純益 2.27 億元，季增 5.1%，年減 20.7%，每股稅後純益 6.93 元；精測部分客戶第二季因受疫情影響，導致產品驗證遞延，但隨著第三季末開始恢復正常的驗證進度，營運也較上季成長，且動能可望延續至第四季。

精測第三季營收 11.08 億元，季增 5.7%，年減 7.7%，毛利率 53%，季減 0.8 個百分點，年減 2 個百分點，營益率 25%，季減 1 個百分點，年減 6 個百分點，稅後純益 2.27 億元，季增 5.1%，年減 20.7%，每股盈餘 6.93 元。

精測前三季營收 29.68 億元，年減 6.04%，毛利率 53.6%，年減 0.43 個百分點，營益率 24.54%，季減 4.48 個百分點，稅後純益 6.12 億元，年減 12.45%，每股稅後純益 18.65 元。

精測第三季受惠 5G 新機備貨，包括手機晶片 (AP)、射頻晶片 (RF) 及電源管理晶片 (PMIC) 業績成長，推升整體探針卡營收比重攀升，其中，除 RF 外，所有探針卡皆已使用自製 MEMS 探針，產品品質及交期深獲客戶肯定，進而獲得與客戶合作，一起開發更高難度的產品。

精測補充，公司因應美中科技戰與同業低價競爭的衝擊，已決定提早進行調整，分散客戶與市場過度集中的風險，歷經一年的努力，在客戶結構調整部分，已初見成效。

市場調整部分，精測預計，明、後年成果將逐漸顯現，展望後市，前三季營收與獲利雖較去年同期略減，但也繳出逐季成長趨勢，且隨著各類應用蓬勃發展，審慎樂觀看待第四季及未來營運。