〈財報〉GM Q3財報優預期 料晶片缺貨續燒至明年 盤中挫逾5%
通用汽車 (General Motors) 周三 (27 日) 盤前公布 2021 年第 3 季財報，因晶片缺貨拉低產量與庫存水位，Q3 營收較去年同期大減近 25%，EPS 也遠遜去年表現，但均優於市場預期，雖然看好短缺狀況於年底好轉，執行長 Mary Barra 仍預計晶片缺貨將延燒至明年。
財報發布後，通用汽車 (GM-US) 盤前一度上揚，但受缺貨預期影響，周三開盤後逆轉漲勢，盤中跌幅持續擴大，截稿前報 54.26 美元，跌幅 5.4%。
Q3 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)
- 營收：267.8 億美元，年減 24.5%，優於預期的 265.1 億美元
- 調整後 EBIT：29.2 億美元，去年同期為 52.8 億美元
- 調整後每股淨利 (EPS)：1.52 美元，去年同期為 2.83 美元，優於預期的 96 美分
因產量下滑與經銷商庫存水位低落，難以滿足市場需求，通用汽車上季營收和獲利均較去年同期大幅縮水。
不過，負責車貸業務的通用汽車金融 (GM Financial) 上季為獲利貢獻近 11 億美元，此外，南韓合作夥伴 LG 電子 (LG Electronics) 同意支付的 19 億美元召修賠償金，也為該公司帶來一次性收益。
通用汽車月初宣布 Q3 美國汽車交付量急遽下滑，較去年同期減少 33%，根據汽車資訊網站 Edmunds 數據，其美國市占率因此流失了 3.8 個百分點。
儘管如此，消費者仍願意為產量稀少的新車支付高價。Edmunds 指出，通用汽車 Q3 平均售價超過 5 萬美元，較去年同期上漲至少 16%。
關於晶片缺貨現況，執行長兼董事長 Mary Barra 周三於財報電話會議表示，晶片供應狀況正在改善，且可望在年底前好轉，但情勢仍有些不穩定，預計缺貨將持續到明年上半年。
2021 年全年財測：