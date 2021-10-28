〈財報〉GM Q3財報優預期 料晶片缺貨續燒至明年 盤中挫逾5%

通用汽車 (General Motors) 周三 (27 日) 盤前公布 2021 年第 3 季財報，因晶片缺貨拉低產量與庫存水位，Q3 營收較去年同期大減近 25%，EPS 也遠遜去年表現，但均優於市場預期，雖然看好短缺狀況於年底好轉，執行長 Mary Barra 仍預計晶片缺貨將延燒至明年。

財報發布後，通用汽車 (GM-US) 盤前一度上揚，但受缺貨預期影響，周三開盤後逆轉漲勢，盤中跌幅持續擴大，截稿前報 54.26 美元，跌幅 5.4%。

Q3 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

營收：267.8 億美元，年減 24.5%，優於預期的 265.1 億美元

調整後 EBIT：29.2 億美元，去年同期為 52.8 億美元

調整後每股淨利 (EPS)：1.52 美元，去年同期為 2.83 美元，優於預期的 96 美分

因產量下滑與經銷商庫存水位低落，難以滿足市場需求，通用汽車上季營收和獲利均較去年同期大幅縮水。

不過，負責車貸業務的通用汽車金融 (GM Financial) 上季為獲利貢獻近 11 億美元，此外，南韓合作夥伴 LG 電子 (LG Electronics) 同意支付的 19 億美元召修賠償金，也為該公司帶來一次性收益。

通用汽車月初宣布 Q3 美國汽車交付量急遽下滑，較去年同期減少 33%，根據汽車資訊網站 Edmunds 數據，其美國市占率因此流失了 3.8 個百分點。

儘管如此，消費者仍願意為產量稀少的新車支付高價。Edmunds 指出，通用汽車 Q3 平均售價超過 5 萬美元，較去年同期上漲至少 16%。

關於晶片缺貨現況，執行長兼董事長 Mary Barra 周三於財報電話會議表示，晶片供應狀況正在改善，且可望在年底前好轉，但情勢仍有些不穩定，預計缺貨將持續到明年上半年。

2021 年全年財測：