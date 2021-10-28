〈美股熱門股〉羅賓漢Q3財報差跌逾10% Enphase營收創新高漲近25%

羅賓漢 Q3 財報、財測俱差 重挫 10.44%

羅賓漢 (HOOD-US) 周三（27 日）股價受到第三季財報與財測不佳影響，股價重摔 10.44% 至每股 35.44 美元，跌破 7 月底每股 38 美元的 IPO 價格。

羅賓漢第三季營收 3.65 億美元，不僅遜於 Refinitiv 分析師預估的 4.315 億美元，也遠低於第二季 5.65 億美元的營收，淨損報 13.2 億美元，合每股虧 2.06 美元，遜於分析師預估的每股虧 1.37 美元。

羅賓漢第三季總交易收入報 2.67 億美元，其中只有 5,100 萬美元來自加密貨幣交易，收入較前季的 2.33 億美元驟減 78%。

此外用戶成長也有所放緩，平台用戶總用戶為 2,240 萬人，從第二季的 2,250 萬人減少 10 萬人，月活躍用戶總數為 1,890 萬人，低於前季的 2,130 萬人。每用户平均收入（ARPU）從 102 美元下降至 65 美元，降幅達 36%。

羅賓漢預計，本季營收不會超過 3.25 億美元，加密貨幣交易的逆風將持續到年底。

Enphase Energy 財報財測皆亮麗 飆漲 24.65%

能源技術公司 Enphase Energy(ENPH-US) 在第三季亮眼營收的加持下，周三股價飆漲 24.65% 至每股 216.22 美元。其他太陽能股也沾光大漲，First Solar(FSLR-US) 漲 1.15%、SunRun(RUN-US) 漲 3.08%、SolarEdge(SEDG-US) 漲 9.13%、Shoals Technologies(SHLS-US) 漲 7.04%。

Enphase Energy 第三季營收 3.52 億美元，創歷史新高，優於去年同期的 1.79 億美元，也超乎分析師預估的 3.45 億美元。淨利報 2,200 萬美元，經調整後每股獲利 0.6 美元，優於分析師預估的 0.49 美元。

Enphase Energy 表示本季營收將再創新高，預估營收將落在 3.9 億至 4.1 億美元之間。

Evercore 分析師重申對該股「優於大盤」（Outperform）平等，並將目標價定在每股 216 美元，並表示該公司正處於突破性新產品周期之中。Enphase Energy 日前公布 IQ8 新能源系統，可直接將太陽能產生的直流電轉換成交流電。

雖然 Enphase Energy 受供應鏈影響運費成本不斷上漲，但該公司能將部分成本轉嫁給消費者減少衝擊，並預計將在第四季再次調漲價格。

花旗分析師表示，第三季整體表現強勁，Enphase Energy 透過價格調漲與成本管理抵銷物流成本上升影響，而且產品需求仍繼續大於供應。

Lucid 本周六交付首批電動車 上漲 2.43%

「特斯拉勁敵」電動車新創公司 Lucid(LCID-US) 將於本周六（30 日）交付首批電動車，消息激勵周三股價上漲 2.43% 至每股 27.02 美元，盤後續漲 1.41%。

Lucid 本次交付的電動車為最高規格的 Lucid Air Dream 版，擁有 1,111 匹馬力，從零加速到 60 英里只需要 2.5 秒，充飽電後可行駛 520 英里（約 836 公里），價格約 17,000 美元起。

Lucid 當日計畫交付 520 輛 Lucid Air Dream，且預計在明年開始交付另一款 Lucid Air Grand Touring 電動車，價格約 139,000 美元。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 表示，本次車輛交付代表整個公司團隊多年努力的成果。

Lucid 股票自電動車投產以來上漲約 7.5%，不過這並非股價上漲的唯一原因。期間標普 500 指數上漲 5%、道瓊工業平均指數上漲約 4%、全球市值最高的電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 上漲 31%。