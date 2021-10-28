〈美股盤後〉美股現疲態！週期股墜落 Robinhood暴跌逾10%

週三 (27 日) 美債殖利率下滑，企業財報消息喜憂參半，金融和能源在內的週期性板塊淪陷，科技股盤中反彈失去動力，道瓊、標普收黑逾 0.5%，自歷史新高回落，那指近乎持平。微軟股價締新高，Robinhood 暴跌逾 10%。

政經消息，伊朗和歐盟同意在月底前恢復核協議談判，對伊朗全球原油供應增加的預期，加上美國上週 EIA 原油庫存增幅超預期，油價下跌，能源股承壓。

民主黨正起草方案，計畫每年對億萬富翁未兌現的資本收益徵稅，以幫助繳付民主黨 2 兆美元開支案的費用。

但週三美國聯邦眾議院歲計委員會 (House Ways and Means Committee) 主席尼爾 (Richard Neal) 稱，富人的資本利得稅提案已經排除了，眾議院正與參議院討論對收入超過 1,000 萬美元的富人徵收 3% 的附加稅。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.44 億例，死亡數突破 496 萬例。美國累計確診超過 4567 萬例，累計死亡數超過 74.0 萬。印度累計確診超過 3421 萬例，巴西累計確診 2174 萬例。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 266.19 點，或 0.74%，收 35,490.69 點。

那斯達克指數上漲 0.12 點，或 0.00081%，收 15,235.84 點。

標普 500 指數下跌 23.11 點，或 0.51%，收 4,551.68 點。

費城半導體指數下跌 32.7 點，或 0.96%，收 3,360.3 點。

標普 11 大板塊僅通訊服務和非必需消費品板塊收紅，能源、金融和材料板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.31%；臉書 (FB-US) 下跌 1.14%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.21%。

道瓊成分股以 Visa 領跌。Visa (V-US) 大跌 6.92%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.62%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.46%；3M (MMM-US) 下跌 2.15%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.67%。

費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 跌 0.81%；AMD (AMD-US) 跌 0.53%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.12%；美光 (MU-US) 下跌 1.02%；高通 (QCOM-US) 跌 0.56%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.14%。

台股 ADR 僅聯電收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.00%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.13%。

企業新聞

Robinhood (HOOD-US) 暴跌 10.44% 至每股 35.44 美元。Robinhood 少了狗狗幣加持，第三季營收衰退劇烈至 3.65 億美元，凈虧損 13.17 億美元。

週三傳出美國司法部正在調查 Visa 與金融科技公司間的關係，此前 Visa 財報前景不甚樂觀，Visa (V-US) 大跌 6.87% 至每股 215.78 美元。

通用汽車第三季財報營收、獲利銳減，主因是晶片缺貨拉低產量與庫存水位，通用汽車執行長 Mary Barra 還預計晶片缺貨將延燒至明年，拖累通用汽車 (GM-US) 挫跌 5.44% 至每股 54.26 美元。

特斯拉中國官網顯示，Model S 和 Model X 長續航版價格均上調 3 萬元人民幣，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.91% 至每股 1,037.86 美元，市值坐穩 1 兆美元以上。

經濟數據

美國 9 月耐用品訂單月率初值 - 0.4%，預期 - 1.1%，前值自 1.8% 下修至 1.3%

綠：美國耐用品訂單月率，藍：美國耐用品訂單年率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

標準 500 企業成份股中大約有 30% 已公布財報，其中 82% 的企業獲利超過預期，Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示，本財報季的重點在於定價動能，以及消費者是否能夠承受成本飆升，到目前為止，消費者似乎還可以接受。

投行 Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示，獲利是許多企業財報優於預期的重要因素之一，對通膨或利潤率壓力的一些擔憂尚未實現，儘管這一問題已廣為人知，而且可能被市場些微低估。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主