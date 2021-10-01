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默克砸115億美元收購Acceleron 攻向罕病藥物商機

鉅亨網編譯段智恆
默克砸115億美元收購Acceleron 攻向罕病藥物商機(圖片：AFP)
默克砸115億美元收購Acceleron 攻向罕病藥物商機(圖片：AFP)
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默克Merck收購Acceleron Pharma癌症藥物產業製藥生技

美國製藥公司默克（Merck）(MRK-US) 將斥資 115 億美元收購罕病藥物公司 Acceleron Pharma 擴大產品組合，攻向潛在罕病治療藥物商機。

默克日前已與 Acceleron Pharma 達成收購協議，根據 Refinitiv 調查數據，默克將以每股 180 美元現金收購 Acceleron Pharma，較 Acceleron Pharma 前一交易日溢價約 2.6%，總金額 115 億美元，預計今年第四季完成收購。

該筆收購案將使默克獲得 Acceleron Pharma 研發的罕見疾病候選藥物 Sotatercept，預計將帶來數十億美元的銷售商機，在默克暢銷癌症治療藥物 Keytruda 的市場銷售專屬期將在 2028 年到期之際，補強營收。

財報顯示，Keytruda 在第二季銷售 41.8 億美元，占默克總銷售的 36.7%。

Acceleron Pharma 的 Sotatercept 是治療肺動脈高血壓（PAH）的候選藥物，目前正處於晚期研究階段，默克看好該藥商機，預測到 2026 年，PAH 治療藥物的市場規模約 75 億美元

默克預計在 2024 至 2025 年在美國推出 Sotatercept，其在 PAH 治療藥物的市場銷售專屬期可望延續為 2036 至 2037 年。

Cantor Fitzgerald 分析師 Louise Chen 在給客戶的報告中寫道，儘管默克買下 Acceleron Pharma，但仍無法完全消除 Keytruda 學名藥專利到期後，來自仿製藥物競爭，不過該筆交易的確有助銷售多樣化，進而緩解股東的擔憂。

此外，默克也將透過收購案，將 Acceleron Pharma 獲美國食品藥物管理局（FDA）批准銷售的治療血液疾病藥物 Reblozyl 一併納入產品組合。

默克周四收盤變動不大，微漲 0.08% 至每股 75.11 美元

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