〈財報〉波音Q3財報黯淡挫跌1.5% 787維修費推高成本支出

波音 (BA-US) 周三 (27 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，儘管營運現金流得益於 13 億美元退稅而有所改善，但 787 Max 維修費用使波音元氣大傷，以及 737 Max 在中國復飛尚未明朗，獲利、營收皆遜於分析師預期。

受財報表現黯淡影響，波音當日股價下跌 1.53%% 至每股 206.61 美元。

據彭博報導，波音目前正與中國監管機構合作，爭取在年底前 737 Max 復飛，同時也意味著該款客機很快就會恢復交付。

波音執行長 Dave Calhoun 在財報會議上表示，在 8 月成功試飛後，公司預計將在第一季恢復 Max 交機，同時也計畫將該型號飛機產量從目前的每個月 19 架增加至每月 31 架。

Calhoun 表示，公司在第三季交付 62 架 737 Max，是 2019 年疫情爆發前第一季以來最多。至於 787 何時恢復交付，Calhoun 並未給明確時間。

此外，Calhoun 說，隨著疫苗分配與邊境開放，公司的商業市場顯示出改善跡象，隨著需求回溫，供應鏈產能與全球貿易將成為飛機產業與全球經濟復甦的關鍵驅動力。

Q3（9/30 止）基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：152.7 億美元，年增 8%，Refinitiv 調查共識預期為 163 億美元

淨損：1.32 億美元，去年同期虧損 4.66 億美元

每股純益（EPS）：虧損 0.19 美元，去年同期每股虧損 0.79 美元

營運現金流：負 2.62 億美元，去年同期為負 48.19 億美元

Q3（9/30 止）基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

核心營業利益：5,900 萬美元，去年同期為虧損 7.54 億美元

核心營業利益率：0.4%，去年同期為負 5.3%

核心 EPS：虧損 0.6 美元，去年同期每股虧損 1.39 美元，Refinitiv 調查共識預期為虧損 0.2 美元

自由現金流：負 5.07 億美元，去年同期為負 50.81 億美元

(圖片來源：波音財報)

波音第三季營收年增 8% 至 152.7 億美元，但仍低於分析師預測，淨損縮小，調整後每股虧損 0.6 美元，遜於華爾街預測的每股虧損 0.2 美元。

波音去年首次公開部分 787 客機的製造缺陷後，至今為止已兩度暫停交機，導致讓該公司現金嚴重短缺，而且缺陷維修花費約 10 億美元，分析師預估，波音大約有 100 架 787 客機的庫存。

波音已將 787 客機月產量減至約 2 架，未來將持續保持這一生產速度，直到重新交付才會逐漸將產量提高至每月 5 架。

雪上加霜的是，波音研發的 Starliner 太空船首次載人飛行恐怕進一步延期，比 NASA 預定要晚一年，造成 1.85 億美元的會計成本。

Agency Partners 分析師 Nick Cunningham 表示，波音第三季的現金流數據得益於 13 億美元退稅。

Sanford C. Bernstein 分析師 Douglas Harned 在波音財報公布前預估，該公司約有 90 億美元現金受限在閒置的產能與暫停交付的飛機庫存。