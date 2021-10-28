譜瑞-KY明年挑戰賺7股本 外資看法分歧

譜瑞 - KY(4966-TW) 法說會後，外資今 (28) 日出具報告指出，隨著四大新品貢獻，將推升銷售單價 (ASP) 走揚，預計譜瑞明年將賺 7 股本，並上調目標價至 2025 元，不過，美系外資認為，譜瑞第四季毛利率財測高標 48%，相較第三季 49% 下滑，意味晶圓端漲價壓力顯現，維持賣出評等，目標價則上調至 1532 元。

外資看好，譜瑞 PCIe Gen5 今年底將進入送樣階段，其潛在市場規模 (TAM) 大於 PCIe Gen4，將帶來更多訂單，且隨著客戶積極導入 USB4.0，譜瑞 Retimer 明年銷量將顯著增加。

另外，譜瑞顯示器解決方案藉由捆綁式銷售，帶動 LCD 驅動 IC 加上 T-CON 的市占率不斷提升，AMOLED T-CON、TTED 也取得不錯進展，未來更隨著手機改採 Type C 接口的趨勢滲透至中階市場，譜瑞 Redriver 銷量也可同步成長。

不過，美系外資認為，譜瑞第四季毛利率的財測約 44.5-48.5%，與上季的 49% 相比明顯下滑，凸顯晶圓代工的成本上漲，進而壓縮公司獲利能力，且譜瑞也坦言，儘管商用、電競筆電需求延續，但不會再進行價格調整。

外資預估，譜瑞明年營收將衝破 200 億元大關，達 225 億元，年增 13%，每股稅後純益達 73 元。