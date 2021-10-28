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英特爾Z690系列主板新品下月開賣 主板廠Q4添動能

鉅亨網記者劉韋廷 台北
英特爾Z690系列主板新品下月開賣，主板廠Q4添動能。(圖:英特爾提供)
英特爾Z690系列主板新品下月開賣，主板廠Q4添動能。(圖:英特爾提供)
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主板Z690英特爾微星技嘉華碩映泰華擎第12代

英特爾 (INTC-US) 推出第 12 代處理器新品 i9-12900K 後，今 (28) 日也攜手華碩 (2357-TW)、華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等主板業者展示 Z690 系列主板新品，預計下月正式開賣，為主板廠第四季營運再添動能。

英特爾表示，搭載 Z690 晶片組的主機板，將發揮第 12 代桌上型電腦 K 系列處理器效能潛力，並釋放 PCIe 5.0、DDR5 頻寬優勢，今除攜手台灣主要主板業者展示新機外，也與品牌大廠宏碁 (2353-TW)、戴爾 (DELL-US)、聯想、惠普 (HP-US) 等同步展示搭載第 12 代桌上型電腦 K 系列處理器的新機。

英特爾指出，第 12 代桌上型電腦處理器預計美國時間 11 月 4 日正式發售，估年底前將有超過 30 個國家、逾 140 個客戶將新處理器導入產品中，也預期年底前將出貨超過數十萬顆第 12 代 K 版處理器，明年 3 月前出貨超過 200 萬顆。

另一方面，英特爾也宣布與微軟 (MSFT-US) 擴大合作，隨著微軟新版作業系統 Windows 11 推出，並發表新一代 Surface 系列產品，其中，Surface Pro 8 新機成為首款通過 Intel Evo 平台認證的 Surface 產品。

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