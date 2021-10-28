前三季促參金額腰斬僅剩368億元 新北市暫居招商王

財政部促參司今 (28) 日公布今年前三季招商情況，受疫情衝擊，今年前三季招商簽約金僅 368 億元，較去年大減逾 5 成，恐創下近四年來新低紀錄，以個別縣市來看，新北市以 19 件、簽約金額 70.6 億元暫時居冠。

促參司司長李建賢表示，前三季廣義的促參簽約案共 81 件、簽約金額 368 億元，儘管簽約件數較去年增加 35 件，但簽約金額卻大減 5 成。

觀察各縣市的招商成績，新北市以前三季簽約 19 件、簽約金額 70.6 億元暫時拿下雙冠王寶座，第二名則是高雄市，前三季招商簽約金額約 25.2 億元，新竹市則以 22.5 億元排名第三。

在中央部位方面，交通部以前三季簽約金額 103.1 億元居冠，財政部簽約金額 57.5 億元居次，第三名則是教育部，前三季的簽約金額共 39.8 億元。

李建賢分析，今年促參金額縮水主要與疫情影響有關，不少促參主辦單位的公聽會在疫情期間被迫暫停，預估今年全年招商金額約 500 億到 600 億元左右，與 2018 年到 2020 年期間每年民間投資破千億元相比，今年投資恐下探至四年來新低。