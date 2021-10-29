Q4空運運價可望再創高 華航營運熱到明年

航空貨運進入傳統旺季，再加上海轉空需求持續暢旺，貨攬業者今 (29) 日指出，目前北美線運價平均約為每公斤 450 元，不排除年底前有望突破去年 5 月的 500 元高價，再寫新猷，法人看好，華航 (2610-TW) 第四季貨運收益有望再創高，獲利動能一路強至明年。

貨攬業者指出，目前北美線空運價格落在每公斤 400-500 元左右，均價約 450 元，不排除年底前有望衝破 500 元，再寫新高紀錄，而歐洲線在 10 月調漲後每公斤已來到 300 元左右。

法人認為，全球供應鏈壅堵、塞港天數持續創高，為趕上交期，東南亞包機需求同步暢旺。

其中，9 月華航貨運單位收益達 17.61 元，已接近去年 5 月的 17.75 元，法人預期第四季貨運需求強勁，有望推升運價突破新高，並預估，平均運價可望季增 10%，增添第四季營運動能。

而就長期來看，由於美國取消香港獨立關稅區地位，部分貨品改至台灣轉口，自東南亞和香港轉入貨量可期，華航將受惠台灣轉口地位提升。

由於華航 9 月客貨運平均運價較 2019 年同期成長 122%、80%，展望後市，法人預估，明年客運量有望隨國際旅遊需求轉強逐步恢復，而貨運則因全球客機機腹供給仍有限，客貨運價將雙獲支撐，預估明年客貨運運價將相對疫情前成長 86%、63%，整體獲利有望較今年翻倍。