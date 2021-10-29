魷魚遊戲全球暴紅 加密貨幣SQUID一日暴漲逾2300%

據報導，美國串流平台 Netflix (NFLX-US) 推出的韓劇《魷魚遊戲》大受歡迎，引發全球熱潮，一檔名為 SQUID 的虛擬貨幣也因此受惠，在 24 小時內就飆漲逾 2300%，市值超過 1.74 億美元。

報導指出，SQUID 在週四 (28 日) 的交易價格約為 1 美分，在週五就飆升至約 2.34 美元，漲幅超過 20 倍。截稿前，SQUID 再度上漲至約 3.07 美元。

加密貨幣 SQUID 於 10 月 20 日開始預售，顯然立刻被「秒殺」，加入了僅因為人氣就能大漲的加密貨幣行列，像是因為梗圖迷因而誕生的柴犬幣。

SQUID 是一個遊戲賺錢平台的 Squid Game 項目獨家代幣，這個線上錦標賽模仿魷魚遊戲裡的 6 個關卡，預計於 11 月推出。

但是，玩家必須先以 SQUID 代幣支付預設價格才能下場參與比賽。有部分關卡還要求用戶購買平台特定的 NFT，這些 NFT 可能高達數萬美元。

有報導指出，如果想參加最後一關的比賽，就必須要支付約 15,000 的 SQUID 代幣，約 33,450 美元。據悉，每關的入場費，將有 10% 分給開發者，另外 90% 歸為獎金。

康乃爾大學經濟學家 Eswar Prasad 表示，值得注意的是，許多此類加密貨幣迅速吸引了投資者的注意，導致估值急劇膨脹，也使得陷入這種投機狂潮的散戶投資者面臨重大損失的風險。