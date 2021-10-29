〈美股盤前要聞〉美股期貨走低 蘋果、亞馬遜下跌

美國今日將公布 9 月 PCE 指數、10 月芝加哥 PMI、10 月密大消費者信心指數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.605%。美股期貨週五 (29 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.12%，標普 500 期貨跌 0.49%，那斯達克 100 期貨跌 0.88%。

1. 重押元宇宙！臉書改名為 Meta

週四 (28 日) 社群媒體巨擘臉書 (Facebook) 正式宣布更名為「Meta」，反映臉書將營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 的雄心壯志。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 自 2005 年創立臉書後，週四他在 2021 年度 Facebook Connect 會議上宣布，臉書將更名為 Meta，並且在 12 月 1 日起將其股票代碼從「FB」更改為「MVRS」。

週四美股尾盤臉書更名消息傳出後，臉書 (FB-US) 應聲擴大漲幅，一度來到日內高點 (325.52 美元)，終場收紅 1.51%，至每股 316.92 美元。

2. 蘋果 Q4 營收遜預期 供應鏈問題到年底購物季恐更嚴峻

蘋果周二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第 4 季財報 (9/25 止)，營收年增 29% 且再創新高，但遜於市場預期，iPhone 銷售也遜色。執行長庫克 (Tim Cook) 表示，供應鏈問題超過原先所想，估計讓公司折損 60 億美元，年底購物旺季受到的影響會更大。蘋果週五盤前跌 3.52%。

蘋果第 4 季營收創新高，年增 29% 至 833.6 億美元，不如市場預期，淨利成長逾 60% 至 205.5 億美元，折合每股獲利 1.24 美元，符合市場預期。2021 年度全年營收成長 33%，達到 3660 億美元。

這是蘋果營收自 2017 年 5 月至今，首次未能超越市場預期，也是 EPS 自 2016 年 4 月以來，首次沒有跑贏市場預期。

3. 亞馬遜 Q3 營收獲利均遜色

亞馬遜 (AMN-US) 週四 (28 日) 公布 2021 會計年度第三季業績低於預期，且關鍵的第四季財測令人失望。股價週五盤前下跌 4.48%

亞馬遜預測，第四季營收成長年率介於 4% 至 12%，即 1300 億美元至 1400 億美元，低於分析師預期。根據 FactSet 調查，分析師預期成長 13.2% 至 1421 億美元。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 表示，由於勞動力短缺、員工成本上升、全球供應鏈限制以及運費和運輸成本增加，第四季的消費者業務將承擔數十億美元的額外成本，隨著進入假期旺季，亞馬遜正在應對這些挑戰。

4. 美鋼 Q3 營收年增 1.5 倍

鋼鐵大廠美國鋼鐵 (X-US) 周四 (28 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，受惠於經濟重啟與鋼價上漲，營收大增 150%，並宣布將執行 3 億美元的庫藏股回購。

美鋼執行長 David B. Burritt 表示：「美鋼的資產負債表已成功轉型，業務的現金流使我們有信心能為潛在有機成長 (Organic growth) 投資，這將擴大現有的競爭優勢。」

在為投資機會儲備銀彈之餘，美鋼還將發放 0.05 美元現金股利，以及執行 3 億美元的股票回購。

5. 星巴克 Q4 營收不如預期

星巴克周四（28 日）盤後公布 2021 會計年度第四季財報，由於成本上漲，以及海外核心市場中國的銷售受疫情影響下滑，營收表現不及分析師預料。

星巴克第四季營收 81 億美元，年增 31%，低於分析師預期的 82.1 億美元。全球同店銷售成長年增 17%，低於預期的 18.3%。

星巴克第四季在美國同店銷售成長 22%，兩年來成長 11%，客戶平均每筆消費增加 3%，忠誠度計畫中有 2,480 萬名活躍會員，比去年同期成長 28%，第四季中有 51% 的顧客是其獎勵會員。