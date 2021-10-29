台積電助培育半導體人才 2年49人獲頒博士獎學金

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 為協助半導體產業孕育人才，設立「台積電博士獎學金」，提供獲獎學生為期 5 年、每年新台幣 50 萬元的獎學金，截至今年 10 月，共 49 位學生獲頒獎學金。

為鼓勵優秀學生攻讀半導體相關理工科系博士學位，台積電從去年起，以「獎助學金、業師計畫、實習機會」三大特色，規畫博士獎學金專案，讓博士生在就學期間無後顧之憂；畢業後，不只可直接投身半導體產業界發展，也可留在學界培育更多人才。

台積電博士獎學金計畫實施 2 年，累計已頒發給 49 位博士生。今年申請總人數較前一年增加 12%，達 147 人，其中學士申請直接攻讀博士學位者達 34 人，較前一年成長逾 1 倍。

除博士獎學金計畫外，台積電 ESG 電子報中也揭露環保計畫相關進展。去年率先研發沸石濃縮雙轉輪技術，有效去除 95% 以上揮發性有機氣體，今年更進一步與工研院聯手設計強效型中央洗滌塔，強化除汙性能，10 月成功導入晶圓十八 B 廠，製程酸鹼尾氣削減率提升 40%，並列入未來新廠標準設計。

另一方面，台積電也持續投資創新水汙預防措施，針對半導體製程中含氫氟酸的有機廢水，透過源頭分流追蹤改善機台排放參數，同時打造專屬的生物薄膜處理系統，改善透水膜處理能力。