葉倫：支出法案有助降低醫療等重要成本 並減輕通膨壓力

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周五 (29 日) 受訪稱，她認為拜登的支出法案不會進一步推升通膨，反而有助於降低醫療服務等重要領域的支出，並減輕通膨壓力。

為爭取兩黨支持，拜登政府提出的基建與社會支出法案規模已較原先大幅縮水，然而，在供應鏈吃緊與缺工問題尚未緩解的情況下，額外財政支出不免引起外界對於通膨加劇的擔憂。

對此，葉倫今日接受 CNBC 訪問時表示：「支出法案將強化經濟成長與供應潛力，這通常有助於降低而非進一步推升通膨。」

葉倫續稱：「對正在經歷通膨的美國家庭來說，支出法案將有助於削減一些重要的成本，像是他們為醫療、兒童照護所支付的費用，從這點來看，這也有抵抗通膨的效果。」

她表示，支出法案是藉由增稅來推動，而且會在未來十年進行分攤，以降低對物價的影響。

隨著物價上漲的延續時間較原先預期來得更久，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內等官員的「通膨暫時論」越來越受到市場挑戰。

葉倫表示，雖然不代表這只是 1、2 個月的問題，但「暫時性」(Transitory) 的說詞仍然合理，隨著經濟反彈且供應鏈問題獲得解決，通膨壓力將漸漸消退，最後重回 Fed 的長期平均目標水平。