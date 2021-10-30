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〈美股熱門股〉威騰電子Q2財測不佳跌8% 美鋼Q3營收亮眼漲近13%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉威騰電子Q2財測不佳跌8% 美鋼Q3營收亮眼漲近13%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉威騰電子Q2財測不佳跌8% 美鋼Q3營收亮眼漲近13%(圖片：AFP)
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威騰電子 Q2 財測不佳 重挫 8.71%

威騰電子 (WDC-US) 日前公布第一季財報營收、獲利皆優於分析師預期，但因供應鏈問題影響，給出的第二季財測令人失望，周五（29 日）股價重挫 8.71% 至每股 52.29 美元

威騰電子第一季營收年增 29% 至 51 億美元，與華爾街分析師預估的 50.6 美元大致持平，經調整後每股獲利為 2.49 美元，略高於分析師預估的 2.45 美元，此外，雲端收入成長 72%，個人電腦與其他設備收入成長 6%，零售儲存設備收入成長 10%。

威騰電子表示，由於供應鏈問題，零售快閃記憶體和硬碟的消費性商品營收將較前季衰退，預估第二季營收將介於 47 億美元到 49 億美元，非 GAAP 每股獲利將介於 1.95 至 2.25 美元，非 GAAP 毛利率介於 32% 至 34%。

美國鋼鐵 Q3 營收亮眼 大漲 12.87%

鋼鐵大廠美國鋼鐵 (X-US) 第三季營收大增 150%，獲瑞士信貸青睞，重申該股「優於大盤」（Outperform）評等，並將目標價定在每股 49 美元，激勵美國鋼鐵周五（29 日）股價大漲 12.87% 至每股 26.39 美元，盤後續揚。

美國鋼鐵受惠經濟重啟以及美國鋼價飆升，第三季財報營收年增 150% 至 59.64 億美元，經調整後獲利報 5.36 美元，皆遠高於 FactSet 調查分析師預估的 58 億與 4.81 億美元。此外，美國鋼鐵預計配發 0.05 美元現金股利，以及啟動 3 億美元規模的庫藏股計畫。

瑞士信貸分析師 Curt Woodworth 表示，華爾街低估了美國鋼鐵在 2022 會計年度的表現，出於對其約 50 億美元自由現金流的預測，認為即使該公司在資金支出增加的情況下，資本報酬率仍有看頭。

星巴克本季獲利承壓 下跌 6.30%

星巴克 (SBUX-US) 日前公布第四季財報黯淡，Stifel 分析師認為該公司上季加大投資可能讓本季獲利承壓，將其評等從買入（Buy）下調至持有（Hold），目標價也從每股 130 美元下調至 112 美元，消息影響星巴克周五股價下跌 6.30% 至每股 106.07 美元

星巴克上季在人力、設備上面大力投資期提升營運，然而 Stifel 分析師認為這可能給該公司的獲利帶來壓力，難以透過漲價或成本管理消化干擾獲利的負面因素。

不過 RBC capital Markets 分析師卻有不同看法，認為儘管星巴克本季獲利承壓，但相信投資將能帶來豐富的成果，保留對該股「優於大盤」（Outperform）評等，將目標價從每股 131 美元下調至 124 美元

瑞銀分析師則表示，看好星巴克在市場上潛在的銷售能力，投資將有助於該公司在疫情過後的營運狀況，不過對其獲利看法仍持保留態度，維持該股「中立」（Neutral）評等，目標價從每股 125 美元下調至 115 美元

星巴克受成本上漲，以及海外核心市場中國的銷售受疫情影響，第四季營收報 81 億美元，低於 Refinitiv 調查分析師預估的 82.1 億美元，經調整後獲利為 1 美元，僅略高於分析師預估的 0.99 美元

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