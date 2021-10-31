〈外幣投資術〉日圓頻探底 別急著換匯 不排除續貶見0.23字頭

今 (2021) 年以來日圓兌美元持續走貶，匯價持續探底創 15 年來新低，國人為了疫後出國旅遊預做準備，也掀起一波日圓換匯潮；匯銀人士表示，短線日圓雖有回升空間，但別急著換匯，受到長線承壓影響，不排除見到「0.23 字頭」價位。

日圓兌美元一度來到 114.7 價位，創近 5 年低點，也讓日圓兌新台幣現貨價直直落，觸抵 0.245 元價位，創下近 23 年新低價；北富銀表示，日本首相岸田文雄推動綠色成長策略 (Green Growth Strategy) 深獲各界看好，超過一成的日企已訂立去碳化目標，預期後續加速綠能投資，進而促進經濟成長，有利部分支撐日圓走勢，同時近期美日實質利差縮窄，短線日圓確實有回升空間。

永豐投顧表示，10 年期美債殖利率週線上升，一度突破 1.7%，但日圓並未因此貶值，週線上漲 0.63% 至 113.5，結束過去 1 個月的暴貶逾 4% 的跌勢，顯示日圓短線上演跌深反彈。

但整體來說，北富銀認為，日本通膨高漲衝擊產業成長，市場更傳出因供應鏈斷鏈、亞洲廠房關閉，日本出口走弱，市場預期央行將進一步下修經濟成長預測並持續實施寬鬆貨幣政策，致使日圓長線承壓。

對於投資人來說，日圓長線趨貶，兌新台幣匯價不排除見到見到「0.23 字頭」，但短線買匯拋匯可能處於來回起伏態勢，北富銀建議，可透過運用「匯率到價通知」，掌握交易時機點，還可達到攤平換匯成本、分散投資風險的目的。