美歐宣布鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

美國與歐盟周六 (30 日) 宣布，即將達成鋼鋁貿易「停戰」，以緩和川普政府時期開始的貿易爭端。

上屆美國政府以國家安全為由，於 2018 年 6 月對歐洲鋼鐵徵收 25% 的關稅，對鋁徵收 10% 的關稅。

歐盟從一開始就強烈反對這一措施，在多次與川普政府試圖達成協議失敗後，歐盟將此案提交世界貿易組織 (WTO)，並對高達 64 億歐元 (77.8 億美元) 的美國出口產品實施報復措施。

歐盟已先針對 28 億歐元美國出口產品課稅，但今年早前，第二批關稅被擱置，以示對拜登政府的誠意。

歐盟貿易主管 Valdis Dombrovskis 周六在 Twitter 發文表示，美歐已經同意暫停鋼鐵和鋁貿易爭端，並就可持續鋼鐵和鋁的全球安排開展合作。

目前美歐領袖均在羅馬參加 G20 峰會，拜登與歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 於周日宣布協議的細節。

根據先前報導，美國向歐盟提交了一項新提案，允許更多鋼鐵以低稅率進入美國。但將有「關稅配額」，針對高於配額的產品徵收較高關稅。官員們表示，歐盟和美國一直在就「關稅配額」進行談判。