台塑四寶展望、聯詠法說、宏達電新品開賣 本周大事預告

台塑四寶周五舉辦業績說明會，隨著近來油價強漲，外界看好，隨著利差擴大，四寶營運可望墊高，聯詠也將在本周召開法說，由於近來面板市況急遽降溫，外界也關注驅動 IC 與面板廠間的議價能力，宏達電首款沉浸式 VR 眼鏡 VIE Flow 則在明日開賣，以下是本周大事預告：

油價較去年同期翻倍 台塑四寶 Q4 營運再續揚

各國經濟持續復甦，加上中國能耗雙控政策影響，推升原油價格強漲，布蘭特原油價格 10 月底每桶價格已達 83 元，較去年同期 38 元幾乎逾倍數成長，市場看好，台塑化將直接受惠，尤其在既有庫存、在途原油增值下，營運將再優於第三季。

聯詠 Q3 獲利優預期 未來展望法人提三問

聯詠第三季獲利衝上 122.71 億元，單季就超越去年全年的 118.17 億元，大賺超過兩股本，每股純益達 20.17 元，遠優於市場預期，展望後市，由於近來面板市況迅速降溫，價格也跌跌不休，外界關注三焦點，包括第四季與明年面板景氣看法、成本轉嫁以及其他新應用發展。

宏達電沉浸式 VR 眼鏡 VIVE Flow 周一正式上市

宏達電受惠新品受囑，加上元宇宙題材發燒，激勵近來股價強漲，新品 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，預計周一 (11 月 1 日) 正式上市，台灣售價 14990 元，董事長王學紅看好，VIVE Flow 上市代表新世代科技的進化，將為宏達電 VR 布局再添新動能。