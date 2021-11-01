本週操盤筆記：聯準會11月會議、美10月非農、拜登出席聯合國氣候大會

本週重點國際財經大事包括：聯準會 11 月利率會議、美國 10 月非農、拜登出席聯合國氣候大會，其中市場最為關注聯準會 11 月利率會議。

本週操盤筆記 (1101-1106)

1. 聯準會 11 月利率會議：

台北時間週四 (4 日) 凌晨 2 時聯準會 (Fed) 將召開 11 月利率會議，市場預期，聯準會將維持利率走廊在 0-0.25% 不變，但將釋放出縮減 QE 購債 (Taper) 之時間表與速率。

市場經濟學家估計，聯準會將於 12 月正式落地實行 Taper，並將縮減 QE 購債自當前每月 1200 億美元縮小至 1000 美元，正式邁入本輪貨幣政策正常化的第一步。

2. 美國 10 月非農：

週五 (5 日) 美國勞工部將公布 10 月新增非農就業報告，市場預計 10 月非農將新增 42.5 萬人，估高於前值的 19.4 萬人。

另外，市場亦預期美國 10 月失業率將自 4.8% 再降至 4.7%，顯示美國勞動力市場的持續性復甦，以及美國經濟當前的擴張趨勢無虞。

3. 拜登出席聯合國氣候大會：

美國總統拜登 (Joe Biden) 週一 (1 日) 將出席聯合國氣候大會，本次會議將聚焦各國加快綠能轉型，並何時實現淨零排放目標。

英國首相強生 (Boris Johnson) 將此次會議描述為人類的轉捩點，美國的氣候問題特使 John Kerry 則表示，此次會議是避免全球環境災難的最後一次最佳機會。

4.OPEC 召開部長級會議：

週四 (4 日) OPEC+ 將召開第 22 屆部長級會議，以討論未來增產原油之速度。

而目前為止，沙烏地阿拉伯和其他 OPCE+ 國家仍拒絕加快增產步伐，OPEC+ 預計將維持當前每日 40 萬桶的增產速度持續至 12 月。