〈房產〉全台新增購物中心周邊中古宅 今年竹北遠百周邊漲最多

今年全台新開幕與即將開幕的四大購物商城周邊，屋齡 2 年以上的中古屋價格都上揚，房仲業者統計，以新竹遠東百貨竹北店周邊住宅漲幅最多，今年 前 7 月平均單價較去年同期漲 21.1%，台南南紡置地購物廣場則是周邊房價也漲但相對低廉，1 字頭有機會入手。

觀察交易量，新竹遠東百貨竹北店周邊住宅交易最為熱絡，今年前 7 月達 244 件，其次是高雄義享天地 A 館的 158 件，第三名為 Global Mall 桃園 A19，以 131 件的成交量緊跟在後。

其中，遠東百貨竹北店的竹北地區鄰近新竹科學園區，重劃區道路規劃整齊，一直是科技新貴買房熱區，加上這群人收入、生育率都高，驅動房市交易熱絡，房價也相對抗跌保值。分析目前百貨周邊買方多為竹科上班族、新婚夫妻或首購族，主流產品為屋齡 3~5 年左右的大樓，3 房加車位總價約 1800-2000 萬元。也有換屋族喜愛的 4 房產品，屋齡 3~5 年總價已突破 4000 萬元；10 年左右則是 3200-3500 萬元可入手。若是新成屋，因重劃區素地稀少、新建案奇貨可居，開價普遍躍上 5 字頭。

除了剛性需求強勁外，不少人也會選擇購買套房產品，自住兼置產，尤其屋齡 10 年上下、總價落在 500-680 萬元的大樓產品，銷售最好。洪秋蘋補充，百貨周圍學區完整，十興國小、成功國中都在附近，未來還將新建勝利國中，吸引家長積極購屋卡位。綜合生活機能、學區等因素，只要房屋條件符合需求、價格不偏離行情太高，買方都能接受，也是推升竹北房價的原因之一。

台南南紡置地廣場又稱南紡購物中心 A2 館，在今年 3 月底正式開幕，是目前台南最新、規模最大的百貨公司， 台慶不動產台南公園北安加盟店店長林靖燁表示，南紡置地廣場地理位置好，周邊機能完善，

林靖燁進一步指出，南紡周邊屬東區精華地段、土地價格較高，也帶動房價漲幅及支撐。目前大樓新建案 3 房的產品，開價都要 3、4 字頭了。而中古屋部分，屋齡 15-20 年的透天厝，總價約 1500 萬元起跳。若屋齡 25-40 年的大樓、華廈，也有 1 字頭產品，總價約 500~900 萬可入手。林靖燁觀察，許多首購族、青年成家或小家庭客群，會傾向找屋齡 30-35 年的中古住宅，房價相對新屋便宜，內部重新裝潢自住也是不錯的選擇。