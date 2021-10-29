〈房產〉Q4購屋旺季啟動 蛋白區低總價交易熱度最高

全台房市 10 月買氣回籠，房仲業者視為是進入第四季傳統購屋、換屋旺季的重要起點，買方更積極，房仲業者分析，目前市場買氣新北蛋白區或台中、台南重劃區，兩房低總產品買氣最旺，但中高價位的市場略有停滯。而在桃園區域房市交易來看，10 月的交易熱區在桃園區、中壢區及八德區。

由於台灣央行陸續祭出差別貸款利率及購入第二戶貸款取消寬限期的限制以防杜炒房，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，第二屋貸款取消寬限期的限制，主要是針對投資客而來，如一般正常換屋若是第一間已繳清房貸，或是第一屋為先生持有，第二屋改以妻子購買並申貸，仍不受此限制。

在區域交易狀況而言 ，台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，隨著警戒限制逐漸放寬以及疫苗覆蓋率增高的同時，加上通貨膨脹等因素，民眾也在這波「愈觀望 房價愈高」的心態下，紛紛搶進房市，推升交易量明顯轉好，交易熱區前三強為桃園區、中壢區以及八德區變得更搶手。

江怡慧分析，交通軌道串連北北桃一小時生活圈，同時也讓雙北購屋者轉向桃竹好區段，不論是高鐵、國道以及機捷或是興建中的捷運綠線，均是帶動民眾搶進熱區的推手，至於新竹房價急漲下，有不少購屋者轉往湖口或新豐以及竹東等地區尋屋，顯見房市發展在產業帶動、就業無虞、人口成長及交通建設加持下，即使不是黃金熱區，也能吸引建商進場。