誠美材Q3毛利率創近三年新高 前三季每股賺1.08元

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，隨著產能利用率維持高檔，加上料況緩解抵銷部分面板跌價影響，單季三率三升，其中，毛利率達 9.87%，創近三年單季新高，純益為 2.45 億元，每股純益 0.37 元，累計前三季每股賺 1.08 元。

誠美材第三季營收 28.21 億元，季增 2.69%、年增 19.71%，毛利率 9.87%、季增 1.81 個百分點、年增 6.15 個百分點，營益率 3.07%、季增 0.81 個百分點，稅後純益 2.45 億元，季增 8.37%，淨利率 8.7%、季增 0.46 個百分點，營益率、稅後純益、淨利率均由去年同期轉正，單季每股純益 0.37 元。

誠美材累計前三季營收 83.15 億元，年增 24.2%，毛利率 7.72%、年增 5.74 個百分點，營益率 1.88%、稅後純益 7.21 億元，也均由去年同期轉正，每股純益則達約 1.08 元。

展望第四季，法人認為，偏光板上游材料補償膜等在第三季歲修、調整完成後，本季產能、供給都將恢復正常，看好誠美材受惠偏光板需求維持高檔，加上高值化產品布局發酵，年底毛利率將達到 10% 目標。

另一方面，誠美材今日也公告，因應未來營運策略需求，擬與英屬維京群島商福信企業，洽談子公司奇美材料科技投資股權出售事項，將啟動內部專案評估，同時洽請外部專家協助。